Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Motorrollers mit dem Kenneichen 831 SUD

Zeugen gesucht

Kleve-Rindern (ots)

Am Mittwoch (19. April 2023) zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr stellte ein 35-jähriger Mann aus Goch seinen schwarzen, elektrisch betriebenen Motorroller der Marke Nova Motors mit dem Kennzeichen 831 SUD vor einem Haus an der Hohe Straße in Rindern ab, ohne den Schlüssel abzuziehen.

Als er nach 15 Minuten zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Roller entwendet worden war. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Rollers geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

