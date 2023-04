Kleve (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. April 2023) sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in den Verwaltungstrakt einer Schule an der Straße Am Freudenberg eingedrungen. Sie durchsuchten anschließend mehrere Schränke in diversen Büros und entwendeten einen Möbeltresor. Ob noch weitere Beute gemacht wurde, war zunächst unklar. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige ...

