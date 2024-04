Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Kennzeichendiebstahl

Nachrodt - Wiblingwerde (ots)

Versuchter Einbruch

Der 55 - Jährige Mitarbeiter eines Sportgeschäfts an der Hagener Straße musste am Nachmittag des 3.4. Einbruchsspuren an einer Tür des Geschäfts feststellen. Diese waren am Abend des Vortags noch nicht vorhanden. Unbekannte wollten scheinbar durch eine Glasschiebetür in die Räumlichkeiten eindringen. Die Polizei in Altena nimmt Zeugenhinweise unter 02352 91990 entgegen.

Kennzeichen entwendet

Ein 47 - jähriger Wiblingwerder stellte fest, dass zwischen 1 Uhr und 09:45 Uhr am Samstag das Kennzeichen seines Anhängers gestohlen wurde. Dieser stand im Beriech Holensiepen abgestellt. Hinweise können Sie der Polizei Altena unter 02352 91990 zukommen lassen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell