Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche bedroht

Menden (ots)

Am Freitagabend, etwa 20:30 Uhr, wandten sich drei Mendener Jugendliche an einen Sicherheitsdienstmitarbeiter in der Mendener Innenstadt. Sie wurde durch zwei Personen zuvor am Marktplatz bedroht. Der Sicherheitsdienst informierte dann die Polizei und führte die Beamten zu den beiden Beschuldigten. Der Vorwurf: Sie haben vor der Gruppe von drei männlichen Jugendlichen mit einer abgebrochenen Bierflasche und mit einem Messer hantiert. Es handelte sich hierbei um einen 32 - Jährigen ohne festen Wohnsitz und um eine 40 - Jährige aus Menden. Sie wurden durchsucht, ein Messer wurde nicht gefunden. Nach ihren Angaben haben sie sich durch die Jugendlichen gestört gefühlt, Straftaten wurden nicht eingeräumt. Nach einem eindringlichen Gespräch mit den Beamten verließen die beiden die Örtlichkeit und es kam zu keinem weiteren Aufeinandertreffen. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

Eine 40-Jährige aus Menden wollte am Freitagabend trotz mehrfacher Aufforderung des 68-Jährigen Gaststättenbetreibers nicht das Lokal verlassen. Sie beleidigte ihn und warf einen Aschenbecher gegen seinen Kopf. Die Polizei erschien vor Ort und erteilte ihr einen Platzverweis, der Geschädigte wurde leicht verletzt und seine Brille beschädigt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Einer 66 - jährigen Dame aus Menden wurde beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Lendringsen "Zum Eisenwerk" am Freitagvormittag das Portemonnaie mit Bargeld und Dokumenten entwendet. Vermutlich geschah dies auf dem Parkplatz des Geschäfts. Die Polizei Menden bittet um Hinweise unter 02373 91990. (lubo)

