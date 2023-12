Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisstes Mädchen wohlbehalten angetroffen

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Am heutigen Tag wurde das vermisste 12-jährige Mädchen aus Stadtilm durch eine Polizeistreife in Ilmenau aufgegriffen. Das Mädchen war wohlbehalten und unverletzt und wurde anschließend an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. (jk)

