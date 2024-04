POL-MK: Fahrer geschlagen/ Gartengeräte und Kinderfahrrad gestohlen/ Reifen zerstochen

Letmathe (ots) - Kennzeichendiebstahl Zwischen Donnerstag und Samstag wurden in Letmathe an drei Fahrzeugen Kennzeichen entwendet. Dies geschah in der Lindenstraße, der Hagener Straße und im Beriech Op Lückenkamp. Hinweise nimmt die Polizei unter 02374 91990 entgegen. Graffiti in Letmathe Zwischen Donnerstag und Sonntag wurden fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Dies geschah Im Oberdorf (2x), an der Hagener Straße (2x) und am Schattweg. Die Polizei bittet ...

