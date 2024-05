Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Schwerte (ots)

Drei unbekannte Täter haben am 16.08.2023 Bargeld und Motoröl bei einem Diebstahl auf dem Gelände einer Tankstelle erbeutet.

Zwei Täter betraten den Verkaufsraum und konnten im Rahmen eines Wechseldiebstahls 100 Euro erbeuten, während ein weiterer Täter aus einem Regal im Eingangsbereich Motoröl entwendete.

Die Täter wurden durch eine Videoüberwachungsanlage gefilmt. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei Lichtbilder der Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/136760

Wer kennt die abgebildeten Männer? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell