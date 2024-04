Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einstellungstest für die Landespolizei am Samstag in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Diesjährige Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben am kommenden Samstag die Möglichkeit, in der Polizeiinspektion Ludwigslust den ersten Teil des Auswahlverfahrens für ein duales Studium oder eine Ausbildung für den Polizeidienst zu absolvieren. Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V in Güstrow bietet erstmals für den hiesigen Landkreis diese neue und dezentrale Form der Nachwuchsgewinnung unter dem Motto: "Polizeitest auf Reisen" am 06.04.2024 um 09:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Ludwigslust, Grabower Allee 2c, an. Die ersten Auswahlkriterien an diesem Tag umfassen ein Diktat sowie einen kognitiven Leistungstest. Werden diese Kriterien erfüllt, gelten sie für das weitere Auswahlverfahren bereits als bestanden. Persönliche Voraussetzungen sind die mittlere Reife für die zweijährige Ausbildung bzw. das Abitur oder die Fachhochschulreife für das duale Studium. Im Zuge dieser Veranstaltung gibt es auch zahlreiche Tipps zur Bewerbung sowie zum Studium bzw. zur Ausbildung. Interessenten melden sich bitte zuvor auf der Homepage der Verwaltungsfachhochschule Güstrow an: fh-guestrow.de/polizeitest-auf-reisen . Dort finden sind weitere Details und nähere Informationen zu den Einstellungskriterien und zum Auswahlverfahren.

