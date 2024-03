Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vorsicht beim Ostereinkauf - Polizei warnt vor Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten

Plau/ Wittenburg (ots)

In Einkaufsmärkten in Plau am See und Wittenburg haben Taschendiebe am Mittwoch Geldbörsen gestohlen. In einem Discounter in Plau wurde einer Kundin während des Einkaufens ihr Portmonee mit persönlichen Papieren aus der Handtasche entwendet. Die Handtasche hatte das Opfer beim Betreten des Geschäftes in den Einkaufswagen gelegt. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und persönliche Papiere. Ebenfalls am Mittwoch wurde eine Frau in einem Wittenburger Lebensmittelmarkt bestohlen. Unbekannte Täter hatten der Frau unbemerkt ihr Portmonee, in dem sich Bargeld und persönliche Papiere befanden, aus der Jackentasche entwendet.

Angesichts des derzeit laufenden Ostergeschäftes und des Gedränges in den Einkaufmärkten rät die Polizei, niemals Wertgegenstände wie Geldbörsen, Handtaschen oder Mobiltelefone beim Einkaufen aus der Hand zu legen bzw. an den Einkaufswagen zu hängen. Bereits kurze unbeobachtete Momente reichen Dieben zur Begehung solcher Taten aus. Prinzipiell sollten Wertgegenstände und Geldbörsen auch nie offen, beispielsweise in Einkaufstaschen oder Körben, transportiert werden. Sicherer ist es, Wertgegenstände in den Innentaschen der Oberbekleidung zu verwahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell