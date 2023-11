Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A 5

Parkplatz Fliegwiese: Diebstahl von Diesel aus mehreren Lkw's

Weinheim (ots)

Am Sonntag, vermutlich in der Zeit von 00 Uhr bis 06 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft an vier auf dem Parkplatz Fliegwiese geparkten Lkw's die Tankdeckel, um so an den getankten Diesel zu gelangen. Insgesamt wurden mehrere hundert Liter Diesel gestohlen. Es entstand ebenfalls ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim - Verkehrsgruppe Bundesautobahn hat die Ermittlungen aufgenommen.

