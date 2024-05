Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit Radfahrerin: Zeugen gesucht

Bönen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 28. Mai 2024, ereignete sich in Bönen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 04:50 Uhr befuhr die Frau die Schulstraße in Richtung der Freiwilligen Feuerwehr.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein Autofahrer zunächst dicht hinter der Fahrradfahrerin her und überholte sie dann sehr nah. Dadurch geriet die Fahrradfahrerin ins Schleudern und stürzte auf den Gehweg. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen VW Kombi handeln. Weitere Hinweise zum Fahrer oder dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Kamen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich zu melden. Informationen können telefonisch unter der Nummer 02307 - 921 - 3220 oder 02307 - 921 - 0 gegeben werden.

