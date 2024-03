POL-NMS: 240328-2-pdnms Marder nach Einbruch in Wohnung wieder freigelassen

Eckernförde (ots) - Am 28.03.2024 gegen 09.45 Uhr kam es zu einem Küchenbrand in der Doroteenstraße in Eckernförde, brandbetroffen war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der 87 jährige Mieter der brandbetroffenen Wohnung hatte Essen auf dem Herd vergessen, hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Die Freiwillige Feuerwehr aus ...

