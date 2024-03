Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240326-1-pdnms Gasunfall mit schwerverletzter Person in Molfsee

Molfsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 25.03.2024 kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Gasunfall in der Straße Streitberg in Molfsee, ein 51 jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der verunfallte Mann befand sich zu dem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug und stand auf einem Gelände in der Straße Streitberg, im Fahrzeug steckte er sich eine Zigarette an. Ebenfalls im Fahrzeug befand sich eine Gasflasche im Kofferraum.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in diesem Moment zu einer Verpuffung, Das Fahrzeug wurde durch die Detonation erheblich beschädigt: die Verglasung der hinteren Türen und des Kofferraums wurden herausgesprengt. Ebenso das Schiebedach. Der scherverletzte Mann kam nach einer Erstversorgung vor Ort in das UKSH Lübeck für Schwerbrandverletzte. Es konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

