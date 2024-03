POL-NMS: 240325-3-1-pdnms BAB 7 Höhe Quickborn Update zum Verkehrsunfall

Polizeidirektion Neumünster

BAB 7 / Quickborn (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 25.03.2024 gegen 09.05 Uhr auf der BAB 7, Höhe Quickborn, Fahrtrichtung Norden zu einem Verkehrsunfall, ein LKW mit Anhänger fuhr alleinbeteiligt in die Mittelschutzleitplanke.

Auf dem Anhänger befand sich ein Bagger, dieser stürzte zusammen mit mit Anhänger auf die Seite.

Derzeit gehen die Kollegen des Polizeiautobahnreviers Neumünster von einer Vollsperrung der Autobahn in Richtung Norden bis ca. 15 Uhr aus, es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, den Anhänger und den Bagger zu bergen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Quickborn von der A7 abgeleitet.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der LKW mit dem Anhänger die BAB 7 mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit. Der LKW befuhr den rechten Fahrstreifen als sich der Anhänger plötzlich aufschaukelte. Hierdurch verlor der Fahrer des LKW die Kontrolle über sein Gespann und kam nach links in die Mittelschutzplanke. Nach dem Zusammenstoß fiel der Anhänger wie auch der Bagger auf die rechte Seite.

Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

