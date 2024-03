POL-NMS: 240325-2-pdnms Unfall auf der A 215 Höhe Rumohr, drei Leichtverletzte

Sehestedt (ots) - Am Nachmittag des 21.03.2024 stellte ein aufmerksamer Bürger einen regenbogenfarbi-gen Film auf der alten Eider in Sehestedt fest. Der Hinweisgeber informierte daraufhin Polizei und Feuerwehr, welche vor Ort eine deutliche Verunreinigung, sowie einen starken Geruch nach Heizöl feststellten. Zur Bekämpfung des Ölteppichs rückten die Freiwilligen Feuerwehren Sehestedt, Rendsburg und Büdelsdorf an. ...

mehr