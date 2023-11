POL-BS: Körperverletzung und Beleidigung - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Kanzlerfeld 03.11.23 - 04.11.23 Unbekannte Täter nutzen dunkle Abendstunden Am vergangenen Freitagabend ist es im Kanzlerfeld zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäusern gekommen. Unbekannte nutzten dafür vermutlich die früh einsetzende Dunkelheit aus, um in entsprechende Häuser einzubrechen, wo offensichtlich niemand zu Hause war. Insgesamt wurden der Polizei vier Einbruchtaten gemeldet, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. ...

