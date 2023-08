Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl

Rhein-Neckar-Kreis: Handbremse nicht angezogen - Paketlieferwagen rollt gegen Hauswand

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 13:25 Uhr sicherte ein 25-jähriger Paketzusteller nach dem Parkvorgang in der Schwetzinger Straße sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen ein Wegrollen, sodass es in der Folge losrollte und mit der Hauswand sowie dem Eingangstor eines Wohnanwesen kollidierte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Schadenshöhe am Haus ist zum Berichtszeitpunkt noch unbekannt.

Der Polizeiposten Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell