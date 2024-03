POL-NMS: 240325-1-pdnms Zeugen nach Steinwurf auf PKW in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots) - Eckernförde (ots) Am heutigen Morgen gegen 07.15 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Feuer im Niederspannungswerk in der Gasstraße in Eckernförde gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand konnte kein Schaden am Gebäude festgestellt werden. Die Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde und die Stadtwerke Eckernförde teilten mit, dass ein ...

mehr