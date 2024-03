Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Größeres Feuer am Niederspannungswerk in Eckernförde *update*

Eckernförde (ots)

Eckernförde (ots) Am heutigen Morgen gegen 07.15 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Feuer im Niederspannungswerk in der Gasstraße in Eckernförde gemeldet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand konnte kein Schaden am Gebäude festgestellt werden. Die Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde und die Stadtwerke Eckernförde teilten mit, dass ein Wandler, welcher Starkstrom in normalen Hausstrom umwandelt, Ermüdungserscheinungen zeigte und versagte. Durch die dabei entstandene Hitze gerieten die umliegenden Kabelstränge in Brand.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparaturen der entstandenen Schäden bis in die frühen Abendstunden dauern werden und danach alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden können.

