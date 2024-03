Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240325-5-pdnms Osterferien 2024, Radfahren aber sicher für Kids von 8-12 Jahren in Neumünster



Neumünster (ots)

Erfahrene Polizeibeamte des Präventionsteams der Polizeidirektion Neumünster, die in der Radfahrausbildung in den 4. Schulklassen tätig sind, bieten in den kommenden Osterferien das beliebte und dazu kostenlose Radfahrtraining an.

Während es in der schulischen Ausbildung in erster Linie um die Vermittlung der Verkehrsregeln geht, wird beim Ferienspaß vor allem viel das Radfahren selbst geübt und stille stehende Räder gibt es eigentlich nicht.

Kinder und Radfahren... was früher als selbstverständlich galt, wird heute ein zusehends schwierigeres Thema. Sei es, weil die damit verbunden Gefahren als zu groß angesehen werden oder weil womöglich hier und da Zeit und Raum fehlt, um sich der Thematik rund um das Üben vernünftig anzunehmen.

Fernab von Schule und klassischem Unterricht wollen wir da unterstützen.

Im Rahmen des FerienSpass-Programm des Jugendverband Neumünster bieten wir "Radfahren? - Aber sicher!" an.

Auf der Jugendverkehrsschule laden wir in der ersten Woche der Osterferien zu einem kostenfreien Fahr- & Sicherheitstraining mit vielen spannenden Übungen und herausfordernden Fahrmanövern ein.

Der Dienstag ist schon ausgebucht, aber gerade am Donnerstag und Freitag gibt es noch ein paar freie Plätze. Einfach per Mail helge.rahn@polizei.landsh.de oder mandy.stricker@polizei.landsh.de (für Infos: 04321 - 9452143) anmelden, das eigene Fahrrad + Helm zum gebuchten Termin mitbringen und los geht's.

Sönke Petersen

