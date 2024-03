POL-NMS: 240328-1-pdnms Feuer In Wohnung in Eckernförde, eine Person lebensgefährlich verletzt

Molfsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 25.03.2024 kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Gasunfall in der Straße Streitberg in Molfsee, ein 51 jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der verunfallte Mann befand sich zu dem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug und stand auf einem Gelände in der Straße Streitberg, im Fahrzeug steckte er sich eine ...

mehr