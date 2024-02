Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Versammlungslagen am Wochenende_ Verkehrsbeeinträchtigungen nicht auszuschließen

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen (17.02.2024) sind vereinzelte Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet von Sprockhövel, Hattingen, Wetter und Herdecke nicht auszuschließen. Grund dafür sind zwei Treckerdemonstrationen und ein Autokorso. Die Wegstrecken führen in Teilstrecken durch das Kreisgebiet. Am Sonntag (18.02.2024) wird es über den Tag verteilt zwei Versammlungslagen in Hattingen geben. Es handelt sich dabei um ein Autokorso und einen Aufzug durch den innerstädtischen Bereich. Auch hier sind kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen nicht auszuschließen.

