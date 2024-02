Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Beschuldigter vermüllt Lebensmittelgeschäft und uriniert vor den Eingangsbereich- Polizeigewahrsam folgt

Ennepetal (ots)

Erst vermüllt ein 31-jähriger Ennepetaler ein Lebensmittelgeschäft und uriniert im Anschluss vor den Eingangsbereich. Die Tat ereignete sich am 15.02.2024, gegen 09:00 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Wehrstraße. Nach diesen Taten belästigte er andere Passanten, hinderte sie am Einsteigen in ihre Pkw und beschädigte zuletzt die Antenne an einem geparkten Fahrzeug. Umgehend wurden Kräfte der Polizeiwache Ennepetal alarmiert. Der polizeibekannte Ennepetaler wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Es besteht der Verdacht, dass er während der Taten unter Drogeneinfluss stand. Am Abend wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell