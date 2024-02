Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung_ Phishing-Nachricht zur Erstellung einer digitalen EC-Karte verwendet

Herdecke (ots)

Am 09.06.2023 wurde mit digitalen EC-Karten Bargeld an einem Automaten in Herdecke abgehoben. Dies war möglich, da die unbekannten Tatverdächtigen zuvor eine Nachricht mit einem Link zu einer Phishing-Seite verschickten. Insgesamt hoben sie einen mittleren dreistelligen Betrag ab.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/127447

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 9166-1234 an uns.

