Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Öffentlichkeitsfahndung_ Nach Diebstahl der EC-Karte Geld abgehoben

Gevelsberg (ots)

Die Geldbörse mit EC-Karte und Bargeld wurde einem 79-jährigen Gevelberger am 14.09.2023 zwischen 10:00 Uhr und 10:55 Uhr gestohlen. Der männliche Täter verwickelte den Senior vor seiner Wohnanschrift in ein Gespräch und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Dort entwendete er dann die Geldbörse und verließ die Wohnung in unbekannte Richtung. Gegen 11:35 Uhr nutzte der Täter die EC-Karte an einem Geldautomaten in Gevelsberg und hob Bargeld in vierstelliger Höhe vom Konto des Geschädigten ab. Insgesamt entstand ein Schaden in einem mittleren vierstelligen Wert.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/127404

Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 9166-1234 an uns.

