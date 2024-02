POL-EN: Hattingen: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person_ drei Pkw beschädigt

Hattingen (ots) - Unbekannte Täter brachen am 13.02.2024, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße ein. Sie beschädigten die Wohnungstür und gelangten so in die Räume. In der Wohnung öffneten die Täter Schränke und Schubladen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde Schmuck im niedrigen vierstelligen Wert. Abschließende Angaben ...

