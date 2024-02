Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am 10.02.2024 fuhr die 29-jährige Fahrerin eines VWs auf der Eichholzstraße in Gevelsberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem Citroen eines 53-Jährigen. Danach kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit der ebenfalls entgegenkommenden 78-jährigen Fahrerin eines Audis. Beide Frauen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Citroen-Fahrer blieb unverletzt.

