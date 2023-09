Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 26.09.23

Salzgitter (ots)

Täter drangen in einen Baucontainer ein

Badeckenstedt, Lindenstraße, 21.09.2023, 17:30 Uhr - 25.092023, 05:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und erbeuteten dabei mehrere Arbeitsgeräte. Dabei entstand einen Schaden von ca. 1000EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Baddeckenstedt unter der 05345/928690.

21-Jährige überfährt mit überhöhter Geschwindigkeit rote Ampel

Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 26.09.2023 01:16 Uhr

Durch einen Zeugen konnte eine 21-Jährige Fahrzeugführerin gestoppt werden, welche die Albert-Schweitzer-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren und anschließend eine rotlichtzeigende Ampel, ohne dabei ihre Geschwindigkeit zu verringern, überfahren habe. Die eingesetzten Polizeibeamten versuchten die Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Diese ignorierte jedoch zunächst sämtliche Anhaltesignale. Erst im weiteren Verlauf konnte der BMW gestoppt werden. Sowohl der Führerschein als auch der PKW wurden sichergestellt und eine Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Salzgitter-Bad, Brunhildenstraße 8, 25.09.2023 20:10 Uhr - 21:10 Uhr

Alkoholisierter Mofafahrer stürzt mit 2,30 Promille

Ein 22-Jähriger aus Salzgitter entwendete zunächst das Mofa des Geschädigten und flüchtet. Im späteren Verlauf stürzte der Mann mit dem Mofa und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Anschließend konnten die eingesetzten Beamten den Fahrzeugführer stellen. Es stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von 2,30 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Salzgitter-Thiede, Disterwegstraße, 24.09.2023 18:00 Uhr - 25.09.2023 07:00 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter kam es zu einer erheblichen Sachbeschädigung an einem PKW. Diese wurde vermutlich durch Zerkratzen mittels eines spitzen Gegenstandes herbeigeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der 05341/18970.

Polizei führte eine schwerpunktmäßige Kontrolle von Fahrzeugen durch

Haverlah, B6, 25.09.2023, 13:00 - 19:00 Uhr Die Polizei führte im o.g. Zeitraum eine schwerpunktmäßige Kontrolle durch. Der Schwerpunkt hierbei lag im Erkennen auf eine alkohol- und drogenbedingten Beeinflussung im Straßenverkehr. Diese Kontrollen stellen einen wesentlichen Schwerpunkt in der Verkehrssicherheitsarbeit dar. Die Polizei kontrollierte dabei ca. 200 Fahrzeuge. Es wurden folgende Feststellungen getroffen: Ein Fahrzeugführer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Eine Blutprobe wurde veranlasst. In 3 Fällen waren Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei 27 Fahrzeugführern wurden zudem weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Bei einem Pkw wurde die Kraftfahrzeugsteuer nicht entrichtet. Die Polizei kündigt auch für die Zukunft weitere Kontrollen dieser Art an, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

