Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegales Kraftfahrzeugrennen

Obernkirchen (ots)

(ma)

Die Polizei Bückeburg hat wegen des Anfangsverdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen Ermittlungen gegen den 25jährigen Fahrer eines Pkw Mercedes aufgenommen.

Der aus Uchte stammende Autofahrer sollte am Samstag gegen 01.55 Uhr auf der Hauptstraße in Obernkirchen (Bundesstraße 65) im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und überprüft werden. Der Fahrzeugführer entzog sich der Verkehrskontrolle und fuhr über die Bundesstraße bzw. die Vehlener Straße und Sackstraße in Oberrnkirchen mit phasenweise vorläufig ermittelten 160 bis 180 km/h.

Der mit Blaulicht verfolgende Streifenwagen konnte das flüchtige Fahrzeug auf einem Grundstück der Sackstraße in Obernkirchen ausfindig machen.

Im Fahrzeug des Uchters befanden sich zudem ein 30jähriger und ein 35jähriger Mann aus Petershagen bzw. aus Uchte als Mitfahrer.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht der Verdacht, dass sowohl die Verfolgungsfahrt und die sich daran anschließenden polizeilichen Maßnahmen von den Fahrzeuginsassen per Mobiltelefon widerrechtlich aufgenommen wurden, um diese in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Diesbezüglich findet noch eine rechtliche Bewertung statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell