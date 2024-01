POL-PDPS: Fahren unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots) - Am Montag, zwischen 12:30 und 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Fröhnstraße 36 in Fahrtrichtung Winzler Straße geparkten BMW X1. Der unbekannte Verursacher wollte vermutlich vor dem BMW einparken und dürfte nunmehr eine Beschädigung am linken hinteren Kotflügel aufweisen. Der Schaden am BMW wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

