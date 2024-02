POL-EN: Hattingen - Einbruch in Zweifamilienhaus

Ennepetal (ots) - Friedlich und störungsfrei verlief die angezeigte Versammlung des Aktionsbündnisses "Ennepe-Ruhr stellt sich quer" am Samstag, 10.02.2024 in Ennepetal. Unter dem Motto "Ennepetal gegen die AfD!" versammelten sich in der Spitze circa 900 Teilnehmende vor dem Haus Ennepetal. Beendet wurde die Versammlung offiziell um 11:50 Uhr. Die Teilnehmenden der Versammlung gehörten dem bürgerlichen Spektrum an. ...

mehr