Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung_ Tür aufgebrochen

Hattingen (ots)

Unbekannte Täter brachen am 13.02.2024, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße ein. Sie beschädigten die Wohnungstür und gelangten so in die Räume. In der Wohnung öffneten die Täter Schränke und Schubladen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde Schmuck im niedrigen vierstelligen Wert. Abschließende Angaben zur Beute konnten noch nicht gemachte werden.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell