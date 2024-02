Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung_ Designer-Handtasche in Drogeriemarkt gestohlen

Herdecke (ots)

Am 16.08.2023 entwendete eine unbekannte Täterin in einer Drogeriefiliale in Herdecke eine Handtasche von Louis Vuitton samt Inhalt. Die Geschädigte ließ ihre Tasche im Wickelbereich für einen kurzen Moment aus den Augen. Auf den Videoaufzeichnungen ist die Tatverdächtige gegen 14:10 Uhr mit Kinderwagen und Kind zu sehen. Die Schadenssumme befindet sich im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/127482

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 9166-1234 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell