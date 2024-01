Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder rettet Ehefrau den Ehemann vor Haftstrafe

Löbau (ots)

17.01.2024 / 16:00 Uhr / Löbau

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 17. Januar 2024 in Löbau einen per Haftbefehl gesuchten Mann.

Der in Sachsen-Anhalt lebende 25-jährige Kosovare wurde 2023 wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 3.000,00 Euro verurteilt. Da seine Ehefrau den Betrag zuhause bei einem Polizeirevier einzahlen konnte, entging ihr Mann einer zweimonatigen Ersatzfreiheitsstrafe und konnte weiterfahren.

