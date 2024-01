BPOLI EBB: Schleusung und Zurückweisungen an Grenzkontrollstelle

Großschönau, Löbau, Oderwitz, Eibau, Neusalza-Spremberg, Wilthen (ots) - 13. + 14.01.2024 / Großschönau / Löbau / Oderwitz / Eibau / Neusalza-Spremberg / Wilthen Während ihrer Streifentätigkeiten am letzten Wochenende stellten Bundespolizisten verschiedenste Sachbeschädigungen an Haltepunkten und Bahnhöfen in der Oberlausitz fest. So zerstörten oder beschmierten bislang unbekannte Täter in Eibau, Oderwitz und ...

mehr