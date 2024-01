Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ein Wochenende voller Sachbeschädigungen

Großschönau, Löbau, Oderwitz, Eibau, Neusalza-Spremberg, Wilthen (ots)

13. + 14.01.2024 / Großschönau / Löbau / Oderwitz / Eibau / Neusalza-Spremberg / Wilthen

Während ihrer Streifentätigkeiten am letzten Wochenende stellten Bundespolizisten verschiedenste Sachbeschädigungen an Haltepunkten und Bahnhöfen in der Oberlausitz fest.

So zerstörten oder beschmierten bislang unbekannte Täter in Eibau, Oderwitz und Großschönau Streugutkisten, brachten in Großschönau und Löbau mehrere Graffiti und Aufkleber an, beschmierten eine Wand am Bahnhof Eibau sowie einen Stützpfeiler in Neusalza-Spremberg mit Hakenkreuzen und brachten in Wilthen mehrere Aufkleber mit Fussballbezug an.

Die Gesamtschadenshöhe und Täter konnten noch nicht ermittelt werden. In allen Fällen hat die Bundespolizei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben zu den Taten machen können und bittet diese Zeugen sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell