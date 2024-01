Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ehefrau bewahrt Ehemann vor Gefängnis

Zittau (ots)

Seiner Ehefrau hat es ein 32-jähriger Tscheche zu verdanken, dass er nicht für 54 Tage ins Gefängnis muss.

Der junge Mann erschien am 16. Januar 2024 um 11:55 Uhr zur Einreise an der Grenzkontrollstelle Zittau Friedensstraße. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass er 2021 vom Amtsgericht Zittau wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verurteilt wurde und von der ursprünglichen Strafe von 65 Tagessätzen a 25,00 EUR noch 54 Tage offen waren. Dieser 54-tägigen Haftstrafe kann er nur entgehen, wenn er die fällige Geldstrafe in Höhe von 1350,00 EUR bezahlt.

Da er selbst nicht so viel Bargeld dabei hatte, rief er seine Ehefrau an und die brachte genügend Geld mit, um auch die Kosten des Verfahrens zu begleichen. Somit war er nach der Zahlung von insgesamt 1516,00 EUR ein freier Mann und konnte weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell