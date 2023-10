Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfallflucht, 14-Jähriger Radfahrer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (26.10.), gegen 07.30 Uhr ist es in Steinfurt-Borghorst zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort.

Ein 14-jährige Radfahrer aus Borghorst wollte am Kreisverkehr Oranienring/Sauerbruchweg an dem dortigen Supermarkt die Straße überqueren. Dabei wurde er von einem Auto am Hinterrad seines Fahrrads erfasst. Durch die Kollision kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt kurz an und notierte sich die Personalien des 14-Jährigen - seine eigenen Personalien gab er jedoch nicht an. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen mittelblauen Ford mit einem Kennzeichen aus Osnabrück (OS) handeln. Der männliche Fahrzeugführer wird auf 40 bis 45 Jahre geschätzt. Er war etwa 1,70 Meter groß und hatte blonde, mittellange Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem Hoodie der Marke "Superdry".

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt unter Telefon 023551/15-4115.

