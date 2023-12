POL-FR: Freiburg: Zeugen nach Fahrradunfall gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 12.12.2023, ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 34/Kaiserstraße in WT-Waldshut leicht verletzt worden. Gegen 07:50 Uhr war eine 51-jährige Autofahrerin aus der Kaiserstraße nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Albbruck eingebogen. Gleichzeitig überschritt die 25 Jahre alte Fußgängerin ...

mehr