Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad auf dem Westenhellweg - Fahrer alkoholisiert, ohne Führerschein, schlug einen Zeugen - Krad nicht versichert

Bergkamen (ots)

Am Samstagabend, 01.06.2024, kam es gegen 22:10 Uhr auf dem Westenhellweg etwa 200 Meter östlich der Einmündung Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 17 jähriger Bergkamener befuhr mit einem Kleinkraftrad den Westenhellweg in Fahrtrichtung Lünen. Hinter ihm saß als Sozius ein 19 jähriger Bergkamener mit auf dem Krad. Der Fahrer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Nach Zeugenangaben fuhr er in großen Schlangenlinien immer wieder auf die Gegenfahrbahn und lenkte erst kurz vor herannahenden entgegenkommenden PKW sein Kleinkraftrad wieder zurück auf seinen Fahrstreifen. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer, ein 27 jähriger Mann aus Bönen, wendete sein Fahrzeug, um den Kleinkraftrad-Fahrer auf sein Verhalten anzusprechen. Währenddessen verlor der Fahrer des Kleinkraftrades die Kontrolle über das Fahrzeug und es kam zum Sturz. Der 17 jährige Fahrer wurde leichtverletzt. Sein 19 jähriger Sozius wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er hatte nach Zeugenangaben keinen Helm getragen. Der Kleinkraftrad-Fahrer stand nach dem Sturz auf, schlug mit seinem Helm den 27 jährigen PKW-Fahrer und verletzte diesen dadurch leicht. Trotzdem leistete der PKW-Fahrer dem Sozius des Krades noch Erste Hilfe. Bei dem PKW-Fahrer war keine sofortige medizinische Behandlung erforderlich. Sozius und Fahrer des Krades wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da bei dem 17 jährigen Kradfahrer wurde aufgrund seiner Alkoholisierung durch einen Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er ist nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis. Das Kleinkraftrad war nicht versichert. Da zudem der Verdacht technischer Veränderungen bestand, wurde das Krad sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

