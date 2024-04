Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin. Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (18.04.2024, 15.43 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Langewiese in Sassenberg. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Sassenberg beabsichtigte in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Sassenbergerin, die mit ihrem Pedelec auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg fuhr. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Es entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell