Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallbeteiligte Fahrradfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.4.2024 kam es gegen 17.30 Uhr im Einmündungsbereich Im Grünen Grund/Kardinal-von-Galen-Straße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen, bei dem keine Personalien ausgetauscht wurden. Eine 70-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg entlang der Kardinal-von-Galen-Straße und fuhr an der Einmündung rechts weiter in Richtung Freckenhorster Straße. Unmittelbar nach der Einmündung zur Straße Im Grünen Grund kam der Frau eine Radfahrerin entgegen und die Seniorin musste ausweichen. Allerdings kam zu einer leichten Berührung der beiden Fahrradlenker, woraufhin die 70-Jährige stürzte und sich verletzte. Ersthelfer kümmerten sich um die Warendorferin, die in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme vor Ort erfolgte nicht und es ist nicht bekannt, wer die Unfallbeteiligte ist. Die gesuchte Frau ist geschätzt zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und blondes Deckhaar. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der gesuchten Fahrradfahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

