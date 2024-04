Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Vier Reifen, zwei Pakete - Ein Diebstahl

Warendorf (ots)

Vier Reifen in zwei Paketen wurden am Dienstag, 16.4.2024 in Sassenberg von einem Paketlieferdienst in die Schürenstraße geliefert und vor der Haustür abgelegt.

Zwischen 11:30 Uhr und 13.10 Uhr stahlen Unbekannte die beiden Pakete. Einem Zeugen fiel in dem Bereich ein weißer Lieferwagen auf, aus dem zwei Männer stiegen und für den Diebstahl verantwortlich sein könnten. Die unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: 1. Mann : circa 45 bis 50 Jahre alt, Glatze. 2. Mann: circa 40 Jahre alt und bekleidet mit einem roten Kaputzenpullover sowie einer dunkelblauen Jacke. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Transporter machen? Hinweise bitte an die Polizei Warendorf ☎ 02581/94110-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

