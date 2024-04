Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin bei Unfall leichtverletzt.

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.4.2024, kam es um 11.30 Uhr in Warendorf zu einem Unfall im Bereich In de Brinke/Immenkamp, an dem eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin und ein 81-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.

Die Radfahrerin aus Warendorf beabsichtigte von der Straße In de Brinke nach rechts in den Immenkamp einzubiegen. Der ebenfalls aus Warendorf stammende Autofahrer wollte mit seinem Pkw den Immenkamp nach links in Richtung In de Brinke verlassen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

