Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Verkehrsunfallflucht - Pkw mit starken Schäden festgestellt, gesucht wird ein Unfallort.

Warendorf (ots)

In Ennigerloh auf der Feldstraße hielten Beamte der Polizei Oelde am Montagabend gegen 20.10 Uhr einen betrunkenen Pkw-Führer an. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtete, wie der 36 Jahre alte Ennigerloher seinen silberfarbenen BMW im Straßenverkehr fuhr. Durch einen Unfall entstand an dem Pkw des 36-Jährigen ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Gesucht wird die Unfallstelle. Zur Blutprobe nahmen die Einsatzkräfte ihn mit zur Wache Oelde. Der Pkw und der Führerschein des Mannes wurden durch die Beamten sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell