Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Diebstahl eines Pedelecs - Zeugen gesucht.

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 14.4.2024, kam es in der Zeit von 19.30 bis 22.30 Uhr zu einem Diebstahl eines verschlossenen Pedelecs der Marke Pegasus in der Straße Alter Hof in der Innenstadt Ahlens. Als der Besitzer zum Abstellort seines Fahrrads zurückkehrte, fand er nur noch das aufgebrochene Schloss vor. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Fahrrad oder den Täter geben können, werden gebeten sich, mit der Polizei Ahlen unter 02382/965-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell