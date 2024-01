Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Eine schwarz gekleidete männliche Person versuchte in der zurückliegenden Nacht, gegen 03.00 Uhr gewaltsam in ein Hotel in der Grimmelgasse einzudringen. Bei der Tatausführung wurde der Mann durch einen Zeugen "gestört" und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0018156/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell