LPI-GTH: Unter Einfluss von Alkohol

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntag Mittag wurde ein 29jähriger BMW Fahrer in der Waldstraße in Gräfenroda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Der Junge Mann hat nun mit einer Ornungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz zu rechnen. (tb) ...

