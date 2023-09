Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Kellerbrand in der Poppenbütteler Straße

Norderstedt (ots)

Am Montag, den 04. September 2023, kam es in der Poppenbütteler Straße zu einem Feuer. Die Kooperative Regionalleitstelle West alarmierte daraufhin gegen 22:00 Uhr zunächst die Freiwillige Feuerwehr Glashütte mit dem Alarmstichwort "Feuer - Kellerbrand".

Als die Einsatzkräfte wenige Augenblicke später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus einem leerstehenden Einfamilienhaus im Kreuzungsbereich der Poppenbütteler Straße und des Hummelsbütteler Steindamms drang dichter schwarzer Qualm.

Umgehend wurde daraufhin ein Trupp unter Atemschutz zur weiteren Erkundung und Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel wurde auf Grund der unzureichenden Wasserversorgung das Alarmstichwort auf "Feuer Groß" erhöht und somit zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Harksheide mit einem weiteren Löschfahrzeug und im weiteren Einsatzverlauf mit der Logistik-Komponente zur Einsatzstelle alarmiert.

Kurze Zeit später konnte das Feuer im Kellerbereich lokalisiert und die Brandbekämpfung zunächst aus dem Erdgeschoss eingeleitet werden, so dass es gegen 22:34 Uhr "Feuer unter Kontrolle" und wenige Augenblicke später "Feuer aus" gemeldet werden konnte. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden sowohl der Keller, in dem Unrat gebrannt hatte, als auch die darüberliegenden Geschosse durch Trupps unter Atemschutz kontrolliert, es befanden sich keine Personen mehr im Objekt.

Gegen 23:58 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Aussagen zur Brandursache oder Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Feuerwehr Norderstedt war insgesamt mit 56 Kräften im Einsatz.

