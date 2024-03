POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23 Uhr und 18:45 Uhr versuchten unbekannte Täter die Tür einer Tanzschule in der Raiffeisenstraße aufzuhebeln und verursachten hierbei Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Täter zogen ohne Beute von dannen. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an ...

